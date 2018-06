München (SID) - Das Finale des Top-Four-Turniers um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) am 21. Februar (14.45 Uhr) wird live im Bayerischen Fernsehen übertragen. Die zweitägige Veranstaltung findet in diesem Jahr erstmals in München statt.

Der FC Bayern war als Gastgeber gesetzt, in der Qualifikation sicherten sich am Wochenende Vorjahresfinalist und Meister Brose Baskets Bamberg, Alba Berlin sowie die Frankfurt Skyliners einen Platz im Top Four. Das Halbfinale wird am Freitag (13.15 Uhr) im Münchner "Paulaner am Nockherberg" ausgelost.

"Diese tolle Besetzung garantiert den Zuschauern großen Sport, meiner Meinung nach sind das die derzeit vier besten deutschen Mannschaften", kommentierte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic das Teilnehmerfeld.