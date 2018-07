Neubrandenburg (dpa) - Die rechtsextreme NPD nutzt die Aufzüge der Bewegung MVgida im Osten Mecklenburg-Vorpommerns immer offener als Propagandainstrument. In Neubrandenburg trat am Abend erstmals der NPD-Fraktionsvorsitzende im Schweriner Landtag, Udo Pastörs, als Hauptredner eines "Abendspazierganges" auf. An dem Aufzug, der an der Seenplatte seit Wochen auch vom NPD-Kreistagsabgeordneten Norman Runge mitorganisiert wird, nahmen laut Polizei mehr als 200 Menschen teil. Gegen die Extremisten protestierten friedlich etwa 100 Menschen mit einem Straßenfest, auch Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider.

