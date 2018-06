Amsterdam (AFP) Die Regierung in Athen hat Vorwürfe zurückgewiesen, Griechenland sichere die EU-Außengrenze zur Türkei nicht ausreichend. Bei einem Treffen der EU-Innenminister in Amsterdam sagte der für Einwanderungsfragen zuständige Vize-Innenminister Ioannis Mouzalas am Montag, "gemäß dem Völkerrecht, dem Seerecht, der Genfer Konvention, dem europäischen Recht, dem griechischen Recht" sei die einzige Handlungsoption an einer Seegrenze, Menschen zu retten. Er frage sich, ob einige EU-Länder der Auffassung seien, dass die Flüchtlinge ertrinken sollten.

