Düsseldorf (AFP) Nach zwei Angriffen auf Düsseldorfer Rettungssanitäter am Wochenende fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ein härteres Durchgreifen des Staates gegen die Täter. Der Gesetzgeber müsse für Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte eine Mindeststrafe einführen, mahnte der GdP-Landesverband Nordrhein-Westfalen am Montag in Düsseldorf.

