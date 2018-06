Istanbul (AFP) Vor einem Gericht in der türkischen Metropole Istanbul beginnt am Dienstag ein Prozess wegen der Ermordung der Berliner Deutsch-Türkin Hatun Sürücü vor fast elf Jahren. In dem Strafverfahren wird zwei älteren Brüdern des Opfers vorgeworfen, die Tatwaffe für den sogenannten Ehrenmord im Februar 2005 beschafft zu haben. Die Anklage fordert lebenslange Haftstrafen für die Männer, die sich nach der Tat in die Türkei abgesetzt hatten. Der als Mörder verurteilte jüngere Bruder von Hatun Sürücü hat seine Strafe in Deutschland abgesessen und steht nicht vor Gericht.

