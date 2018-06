Paris (AFP) Die französischen Behörden haben nach Angaben von Innenminister Bernard Cazeneuve im vergangenen Jahr elf Attentate vereitelt. Die verhinderten Anschläge seien den Angriffen vom November in Paris ähnlich gewesen, sagte der Minister am Sonntagabend im Sender France 5. Unter anderem sei ein "Konzert in einer Veranstaltungshalle" im Visier gewesen. Außerdem waren seinen Angaben zufolge Angriffe auf Zivilisten "auf den Straßen" geplant.

