Lille (AFP) Rund 700 Passagiere haben in der Nacht zum Montag wegen eines Brands an Bord eines Eurostars acht Stunden lang in dem Zug ausgeharrt. Nach Angaben des Unternehmens stoppte der Zug auf dem Weg von London nach Paris am Sonntagabend südlich von Arras. Grund sei eine Strompanne in der Lokomotive gewesen, die den Brand ausgelöst habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.