München (SID) - Oliver Bierhoff glaubt weiter an eine Fußball-EM mit Abwehrchef Jerome Boateng. "Wir hoffen, dass er es in Richtung Saisonende und Europameisterschaft noch packt und sind wie bei allen anderen Spielern positiv davon überzeugt", sagte der Teammanager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montag in München. Dort kommen die Weltmeister erstmals im EURO-Jahr zusammmen, um sich mit Bundestrainer Joachim Löw auf die Endrunde (10. Juni bis 10. Juli) einzuschwören.

Boateng hatte sich zum Rückrundenstart eine Muskelverletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen. Medienberichten zufolge soll es sich um einen Muskelbündelriss handeln, zudem um einen Sehnenriss. Weitere Untersuchungen am Montag sollten genauen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Boateng meinte im kicker, bis zur EM sollte es "im Normalfall reichen", schränkte aber ein: "Ich muss dann aber auch erstmal wieder auf mein gewohntes Level kommen."

Mit einer Pause von mindestens drei Monaten ist zu rechnen. Das erste Gruppenspiel der DFB-Elf in Frankreich findet am 12. Juni in Lille gegen die Ukraine statt - in 139 Tagen. Nach Informationen des kicker ist Boateng zunächst vier Wochen zur Untätigkeit verdammt. "In einem Zweikampf ist es mir reingeschossen. Ich hatte in meiner Karriere noch nie eine schwere Muskelverletzung und habe gehofft, dass es nur ein Faserriss ist", sagte er dem Fachmagazin. "Die Laune wird in der nächsten Zeit nicht so toll sein, wenn ich meine Energie nicht raushauen kann", ergänzte er.

Bierhoff berichtete, dass er und Löw mit Boateng per SMS in Kontakt stehen. Man habe dem 27-Jährigen "das ein oder andere aufmunternde Wort" zugesprochen. Neben Boateng fehlt Löw in der Defensive auch Weltmeister Benedikt Höwedes (Schalke 04) länger. Kapitän Bastian Schweinsteiger laboriert an einer Knieverletzung.

Bierhoff betonte noch einmal, wie bedeutend die Zusammenkunft mit Blick auf die EM ist. "Das Wichtigste ist, dass wir die Spieler zusammen haben, ihnen in die Augen gucken und in den Kopf setzen können, dass trotz Champions League und anderer Wettbewerbe die Europameisterschaft in diesem Jahr ein wichtiges Event ist", sagte er.