Krakau (SID) - Gastgeber Polen ist bei seiner Heim-EM zurück in der Erfolgsspur, der Höhenflug der norwegischen Handballer ist dagegen vorerst gestoppt. Die Skandinavier kamen gegen Außenseiter Mazedonien nicht über ein 31:31 (13:17) hinaus und mussten im Kampf um die Halbfinal-Teilnahme einen kleinen Dämpfer einstecken. Polen landete beim 32:27 (19:13) gegen Weißrussland dagegen einen überlebenswichtigen Sieg auf dem Weg in die Medaillenrunde.

Die Mannschaft des deutschen Trainers Michael Biegler gab sich gegen die punktlosen Weißrussen von Beginn an keine Blöße und betrieb damit Wiedergutmachung für die bittere Niederlage am Samstag gegen Norwegen (28:30). Vor der letzten Hauptrunden-Partie am Mittwoch gegen Kroatien zog Polen (6:2-Punkte) damit an Titelverteidiger Frankreich vorbei auf den zweiten Platz und hat das Weiterkommen wieder in der eigenen Hand.

Für Norwegen (7:1-Zähler), das am Mittwoch zum Abschluss der Gruppenphase auf die Franzosen (6:2) trifft, war es der erste Punktverlust in der Hauptrunde. 13 Minuten vor dem Ende hatte Norwegen sogar noch mit fünf Toren zurückgelegen (22:27).