Tokio (AFP) Nach dem Rückruf von weiteren fünf Millionen Airbags in den USA ist der Kurs des japanischen Autozulieferers Takata am Montag an der Börse in Tokio abgestürzt. Das Papier büßte zeitweise mehr als zehn Prozent ein. Die US-Behörden hatten den Rückruf am Freitag angeordnet, nachdem in den USA ein neunter Todesfall mit einem defekten Takata-Airbag in Verbindung gebracht worden war.

