Montréal (AFP) Bei heftigen Turbulenzen während eines American-Airlines-Flugs über den USA sind sieben Insassen verletzt worden. Das Flugzeug von Miami nach Mailand habe am Sonntagabend in Saint-Jean im kanadischen Neufundland eine Notlandung einlegen müssen, teilte die Fluggesellschaft mit. An Bord der Boeing 767 befanden sich 192 Passagiere und elf Besatzungsmitglieder. Laut einem Bericht des kanadischen Rundfunksenders CBS wurden vier Passagiere und drei Besatzungsmitglieder verletzt.

