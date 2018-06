Amsterdam (dpa) - Griechenland gerät in der Flüchtlingskrise massiv unter Druck. Die Regierung in Athen müsse ihre Hausaufgaben machen und die Grenze besser sichern, forderte Bundesinnenminister Thomas de Maizière bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Amsterdam. Es sei ein "dauerhafter, spürbarer, nachhaltiger Rückgang der Flüchtlingszahlen" schon in den nächsten Wochen nötig. Griechenland ist für viele Flüchtlinge das Eintrittstor nach Europa. Athens Migrationsminister Ioannis Mouzalas verwahrte sich gegen Schuldzuweisungen.

