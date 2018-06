Los Angeles (dpa) - Der Rockmusiker Jimmy Bain, Bassist der Bands Dio und Rainbow, ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Vivian Campbell, der Gitarrist der Gruppe Def Leppard, mit dem Bain bei Dio und Rainbow zusammen gespielt hatte, schrieb am Sonntagabend auf Facebook: "Mit schwerstem Herzen muss ich bestätigen, dass Jimmy Bain von uns gegangen ist, unser lieber Freund und Bandmitglied von Last In Line." Über die näheren Todesumstände wurde zunächst nichts bekannt.

Der gebürtige Schotte hatte am Album "Rising" (1976) von Rainbow mitgewirkt. Später spielte er vor allem in der Band Dio von Sänger Ronnie James Dio mit. Zuletzt spielte Bain den Bass in der Band Last In Line.

Die Band war angekündigt, auf einer von Def Leppard organisierten Kreuzfahrt unter dem Motto "Hysteria On The High Seas" aufzutreten. Die Kreuzfahrt sollte vom 21. bis 25. Januar von Miami aus zu den Bahamas und zurück führen. Ob Bain an Bord war und dort starb, ist unklar.