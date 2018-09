HSV Hamburg stellt Spielbetrieb in Handball-Bundesliga ein

Hamburg (dpa) - Der insolvente HSV Hamburg stellt den Spielbetrieb in der Handball-Bundesliga sofort ein und meldet sich ab. Das teilte der Verein am Montag mit. Damit werden sämtliche Spiele der Hamburger in dieser Saison annulliert. "Die Anreise zu den Auswärtsspielen, die Kosten für die Heimspiele, die Organisation der Spiele, die Betreuer und nicht zuletzt die Spieler selbst sind nicht mehr zu finanzieren", sagte Insolvenzverwalter Gideon Böhm. Dem Verein war am vergangenen Mittwoch die Spielberechtigung wegen Täuschung bei der Lizenzierung entzogen worden. Nach den Statuten der Handball-Bundesliga darf bei Lizenzentzug die Saison regulär beendet werden. Nach den Abgängen von zehn Profis steht dem HSV aber keine Mannschaft mehr zur Verfügung.

Nick Proschwitz muss gehen - Effenberg bleibt Paderborn-Trainer

Paderborn (dpa) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn trennt sich sofort von seinem Stürmer Nick Proschwitz. Das gab der Bundesligaabsteiger am Montag nach einer Krisensitzung bekannt. "Nick Proschwitz wird das Trikot des SC Paderborn nicht mehr tragen. Das ist die wesentliche Nachricht des Tages", sagte Club-Präsident Wilfried Finke bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Hintergrund der Entscheidung ist ein Vorfall im Trainingslager in Belek. Dort hatte sich Proschwitz Medienberichten zufolge in der Bar des Mannschaftshotels entblößt. Chefcoach Stefan Effenberg und Manager Michael Born dagegen bleiben im Amt.

Gastgeber Polen und Norwegen wahren Chancen auf EM-Halbfinale

Krakau (dpa) - Gastgeber Polen und Norwegen haben sich die Chance auf den Einzug ins Halbfinale der Handball-EM bewahrt. Zwei Tage nach der Niederlage gegen Norwegen gewann der WM-Dritte am Montag in Krakau gegen Weißrussland mit 32:27 (19:13). Hinter Spitzenreiter Norwegen mit 7:1 Punkten verbesserte sich das Team des deutschen Nationaltrainers Michael Biegler mit 6:2 Zählern auf den zweiten Platz vor Frankreich. Zuvor hatte Norwegen den ersten Punktverlust in der Hauptrunde erlitten. Das Team des ehemaligen Bundesliga-Spielers Christian Berge erkämpfte sich dank einer starken Schlussviertelstunde ein 31:31 (13:17) gegen Mazedonien.

Svindal denkt nach Kreuzbandriss nicht an Karriereende

Kitzbühel (dpa) - Der norwegische Skirennfahrer Aksel Lund Svindal will nach der Zwangspause wegen seines Kreuzbandrisses seine Karriere fortsetzen. "Ja, es gibt zumindest diesen Plan. Einen anderen Plan habe ich nicht", sagte der 33-Jährige am Montag in Innsbruck. Der Norweger hatte sich bei seinem Sturz auf der Streif in Kitzbühel am Samstag das vordere Kreuzband und den Meniskus im rechten Knie gerissen und wurde bereits operiert. Der norwegische Verband rechnet mit einem knappen Jahr Pause für den Führenden im Gesamtweltcup.

Bericht: Heidel hat Schalke Zusage für Wechsel gegeben

Gelsenkirchen (dpa) - Der Wechsel des Mainzer Managers Christian Heidel zum Bundesliga-Rivalen FC Schalke 04 steht angeblich kurz vor dem Abschluss. Nach Informationen der Funke-Mediengruppe und von derwesten.de hat Heidel den Königsblauen seine Zusage zur kommenden Saison gegeben. Demnach sei auch die Nachfolge des Managers bei den Mainzern bereits geregelt und damit eine wichtige Voraussetzung für den Wechsel erfüllt. Heidel soll die Nachfolge von Horst Heldt antreten, der die Schalker nach dieser Saison verlässt. Schalke-Boss Clemens Tönnies wollte eine Einigung mit Heidel nicht bestätigen. "Wenn der Verein durch den Aufsichtsrat etwas zu vermelden hat, werden wir das tun", wurde Tönnies zitiert.

Fortuna Düsseldorf verleiht Holthaus an Dynamo Dresden

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf verleiht seinen Spieler Fabian Holthaus bis zum Ende der laufenden Saison an Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden. Das gab die Fortuna am Montag bekannt. Der 21 Jahre alte Linksverteidiger Holthaus soll nach Ablauf des Leihgeschäfts am Ende der Saison 2015/2016 zur Fortuna zurückkehren.