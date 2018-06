Essen (dpa) - Erleichterung in Essen: Die 15-jährige Aylin ist wieder da. Sie tauchte am Abend bei Verwandten in Köln auf und ist offensichtlich unversehrt. Aylin war unter merkwürdigen Umständen am Mittwoch in Essen verschwunden. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach ihr gesucht. Wo sich das Mädchen in den vergangenen Tagen aufgehalten hat, dazu ist noch nichts bekannt. Aylin hatte den Hund ausgeführt, dann verlor sich ihre Spur und die Mutter traf später im Keller auf eine vermummte Frau, die dann floh.

