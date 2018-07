Berlin (dpa) - Die ungleiche Verteilung des Vermögens in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. So verfügten die oberen zehn Prozent der Haushalte 2013 über 51,9 Prozent des Nettovermögens, 1998 waren es noch 45,1 Prozent. Die unteren 50 Prozent verfügten nur über 1 Prozent des Nettovermögens, 1998 waren es 2,9 Prozent. Über diese vom Bundessozialministerium veröffentlichten Daten hatte zuerst die "Passauer Neue Presse" berichtet. Sie fließen in den Armuts- und Reichtumsbericht ein.

