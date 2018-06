Beirut (AFP) Bei einem Anschlag auf die Rebellengruppe Ahrar al-Scham sind in der syrischen Großstadt Aleppo laut Aktivisten mindestens 23 Menschen getötet worden. Der Selbstmordattentäter habe einen mit Sprengstoff vollgepackten Lastwagen in einen Kontrollposten am Eingang eines Gebäudekomplexes der Gruppe gesteuert, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Unter den Toten des Anschlags im Sukari Viertel seien 19 Kämpfer der Gruppe.

