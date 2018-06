Melbourne (SID) - Wiktoria Asarenka fürchtet vor dem Viertelfinal-Duell bei den Australian Open gegen Angelique Kerber am Mittwoch die großen kämpferischen Qualitäten der Kielerin. "Es sind immer schwierige Spiele. Sie ist sehr solide und eine großartige Kämpferin", sagte die zweimalige Melbourne-Siegerin Asarenka: "Angie schenkt dir keine Punkte, ihr Fitness-Level ist immer enorm hoch. Ich muss mein bestes Tennis spielen, um zu gewinnen."

Selbst ihre makellose Bilanz von 6:0 Siegen gegen Kerber wollte die in Melbourne an Position 14 gesetzte Weißrussin nicht überbewerten. "Jedes Match ist anders. Ergebnisse aus der Vergangenheit zählen nicht mehr", sagte die frühere Nummer eins, die sich nach einigen Verletzungspausen und privaten Problemen in den vergangenen beiden Jahren zurückgekämpft hat.

Das bislang letzte Duell hatte Kerber vor rund zwei Wochen im Finale von Brisbane verloren (3:6, 1:6). Das Drittrundenspiel der 28-Jährigen gegen Asarenka bei den US Open im vergangenen September war zum besten Grand-Slam-Match 2015 gewählt worden. Damals hatte es insgesamt 97 Winner gegeben.

Asarenka hatte sich am Montag durch ein 6:2, 6:4 gegen Barbora Strycova (Tschechien) für die Runde der letzten Acht von Melbourne qualifiziert. Zuvor hatte sich Kerber im Achtelfinale mit 6:4, 6:0 gegen Annika Beck (Bonn) durchgesetzt.