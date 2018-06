Melbourne (SID) - Der an Position vier gesetzte Stan Wawrinka ist zwei Jahre nach seinem Turniersieg in Melbourne im Achtelfinale der Australian Open ausgeschieden. Der 30-jährige Schweizer unterlag Milos Raonic in 3:44 Stunden mit 4:6, 3:6, 7:5, 6:4, 3:6.

Der Weltranglisten-14. Raonic steht damit als erster Kanadier zum insgesamt vierten Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinale. Der 1,96 Meter große Rechtshänder schlug in der Rod-Laver-Arena 24 Asse.

Der 25-jährige Raonic, der vor zwei Wochen das Turnier in Brisbane gewonnen hatte, trifft nun am Mittwoch auf Gael Monfils (Nr. 23). Der Franzose besiegte im Achtelfinale den ungesetzten Andrej Kusnezow aus Russland mit 7:5, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Davis-Cup-Spieler Monfils hatte zuvor noch nie im Viertelfinale des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres gestanden.