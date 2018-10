Amsterdam (dpa) - Europol hat vor neuen Anschlägen der Terrormiliz Islamischer Staat in Europa gewarnt. Vor allem in Frankreich sei die Gefahr groß, teilte die europäische Polizeibehörde in Amsterdam mit. Die Pariser Terroranschläge vom November markieren Europol zufolge eine deutliche Wende der IS-Strategie. Anschläge seien nun international ausgerichtet und würden von Spezialkräften ausgeführt. Die französischen Behörden konnten derweil nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr elf islamistische Anschläge verhindern.

