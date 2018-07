Paris (dpa) - In Frankreich sind nach Angaben von Innenminister Bernard Cazeneuve im vergangenen Jahr mehrere mit den Pariser Terroranschlägen vergleichbare Attacken vereitelt worden. Im Jahr 2015 seien elf Anschläge von der Art wie die vom 13. November verhindert worden. Das sagte Cazeneuve im TV-Sender France 5. So sei eine Attacke auf ein Konzert geplant gewesen. Bei den vereitelten Taten sei es um die gleichen Akteure wie in Paris gegangen. Damals hatte sich die Terrormiliz Islamischer Staat zu den Attacken bekannt.

