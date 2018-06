Washington (AFP) Nach Schneesturm "Jonas" hat entlang der US-Ostküste das große Schneeschippen begonnen. Während New York schon am Sonntag langsam wieder zur Normalität zurückkehrte, kämpfte Washington weiter mit den Nachwirkungen des heftigen Wintersturms. Behörden und Schulen blieben auch am Montag geschlossen, der öffentliche Nahverkehr lief nur langsam wieder an. Nach jüngsten Angaben kamen mindestens 25 Menschen am Wochenende ums Leben.

