Bochum (AFP) Einem 24-jährigen Angeklagten ist am Dienstag die Flucht aus dem Gerichtsgebäude in Bochum gelungen. Der mutmaßliche Straftäter sollte nach seiner Gerichtsverhandlung am Vormittag durch Justizbeschäftige in seine Gerichtszelle gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Dabei riss sich der wegen Bandendiebstahls angeklagte Mann los und rannte davon.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.