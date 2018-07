Brüssel (AFP) Die geplante Vereinfachung der Energie-Kennzeichnungen für Waschmaschinen, Fernseher und andere Geräte stößt bei der Union im Europaparlament auf massive Kritik. Die geplante Rückkehr zur Skala A bis G sei ein Beispiel für "gut gemeint ist nicht gut gemacht", sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe in der Volksvertretung, Herbert Reul (CDU), am Dienstag in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.