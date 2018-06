Berlin (AFP) Bundestagsabgeordnete und Landesregierungen können einem Zeitungsbericht zufolge ab nächsten Montag die geheimen Dokumente zum Handelsabkommen TTIP im Bundeswirtschaftsministerium einsehen. Dies habe Ressortchef Sigmar Gabriel (SPD) in einem Brief an Bundestagspräsident Norbert Lammert und Bundesratspräsident Stanislaw Tillich (beide CDU) mitgeteilt, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Dienstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.