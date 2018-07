Brüssel (AFP) Die EU erwägt angesichts des Widerstands gegen eine Einheitsregierung in Libyen offenbar Sanktionen gegen mehrere einflussreiche Politiker des nordafrikanischen Landes. Mit einer Einigung auf Strafmaßnahmen sei in den "nächsten Tagen" zu rechnen, sagte ein EU-Diplomat am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

