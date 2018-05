Hamburg (SID) - ?Dortmunds Nationalspieler Ilkay Gündogan macht sich nach seiner bisher starken Saison trotz der starken Konkurrenz im DFB-Team Hoffnung auf einen Stammplatz bei der Europameisterschaft in Frankreich. "Ich rechne mir gute Chancen aus, wenn ich fit bleibe und es beim BVB so weitergeht. Mein Ziel und mein Anspruch ist es zu spielen", sagte der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler der Sport Bild (Mittwoch-Ausgabe).

Er glaube schon, "dass ich in einer besseren Position bin als vor einem halben Jahr ? auch weil es mit der Mannschaft in Dortmund so gut läuft", unterstrich Gündogan, der bei der WM 2014 in Brasilien verletzungsbedingt ausgefallen war. Der 16-malige Nationalspieler weiß aber, dass gerade im Mittelfeld die Konkurrenz groß ist: "Wir haben einige Topspieler auf meiner Position. Ich hoffe, dass zur EM alle topfit und in Form sind, dann werden wir sehen, wer die Nase vorn hat!"

Neben dem BVB-Star hat Bundestrainer Joachim Löw auf den zwei zentralen Defensiv-Positionen im Mittelfeld auch noch Kapitän Bastian Schweinsteiger (Manchester United), Toni Kroos (Real Madrid) und Sami Khedira (Juventus Turin) zur Verfügung. Zudem ist der Leverkusener Christoph Kramer im erweiterten Kader für die EM in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) aufgeführt.