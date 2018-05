Mainz (SID) - Der türkische Nationalspieler Yunus Malli bleibt mindestens bis Saisonende beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. "Ich habe Borussia Dortmund am Montagabend darüber informiert. Bei dieser Entscheidung ging es nicht um wirtschaftliche Dinge ? das Gesamtpaket hat für uns einfach nicht gepasst. Wirtschaftlich waren wir uns mit dem BVB einig, aber der Zeitpunkt für einen Wechsel ist für uns einfach nicht optimal", sagte FSV-Manager Christian Heidel.

Malli (23), mit acht Ligatreffern erfolgreichster Mainzer, sei "nicht nur unser Top-Torschütze, sondern auch ein wichtiger Teil im Mannschaftsgefüge", sagte Heidel: "Und wir wollten das Team, so wie es ist, nicht auseinanderreißen." Malli sei am Montagabend in einem Gespräch mit der sportlichen Leitung über die Entscheidung informiert worden. "Ich werde natürlich weiterhin Vollgas geben für Mainz 05", sagte der Mittelfeldspieler.

Mallis Vertrag in Mainz läuft noch bis zum 30. Juni 2018, er soll allerdings eine Ausstiegsklausel beinhalten, durch die Malli den Verein im Sommer für rund neun Millionen Euro verlassen dürfte. Bei einem vorzeitigen Wechsel im Winter zum BVB, wo Malli auf seinen einstigen Trainer Thomas Tuchel treffen würde, hätte der FSV wahrscheinlich mehr kassiert.