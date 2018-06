Berlin (SID) - Fußball-Zweitligist RB Leipzig hat knapp zwei Wochen vor dem Start der Rückrunde seine hohen Ambitionen unterstrichen und macht sich Gedanken über eine Verpflichtung von Schalkes Top-Talent Leroy Sané. "Ich könnte mir vorstellen, dass die aktuelle Vertragssituation von Leroy Sané ein Interesse von uns zulassen würde", sagte Ralf Rangnick, Trainer und Sportdirektor des Zweitliga-Spitzenreiters, der Sport Bild.

Gleichzeitig räumte Rangnick ein, dass ein Transfers trotz aller Finanzkraft von RB kaum zu stemmen sein werde. "Wenn es stimmt, welche Vereine sich für ihn interessieren, dann wird das Gehalt ein Totschlag-Argument, bei dem wir sagen, das geht nicht. Zudem kursieren ganz andere Ablösesummen als die, die wir überhaupt bereit sind auszugeben", sagte der 57-Jährige.

Sané, 19 Jahre alter Sohn des ehemaligen senegalesischen Nationalspielers Souleyman Sané, gilt als die große Entdeckung der bisherigen Bundesliga-Saison. Laut Bild-Zeitung soll Manchester City ein 55-Millionen-Euro-Angebot für den Offensivspieler vorbereiten.

Spitzenreiter RB Leipzig steuert dem Aufstieg entgegen und hat in der 2. Liga nach 19 Spielen acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der Klub des Getränke-Milliardärs Dietrich Mateschitz startet am 7. Februar mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig in die Rest-Saison.