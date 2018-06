Berlin (AFP) Mit Blick auf die Europa-Visite von Präsident Hassan Ruhani hat Amnesty International dem Iran eine "schändliche Missachtung von Kinderrechten" vorgeworfen. Die Justiz habe mehr als hundert Jugendliche zum Tode verurteilt, in den vergangenen zehn Jahren seien 73 von ihnen hingerichtet worden, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation.

