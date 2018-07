Jerusalem (AFP) Rund ein Viertel der Holocaust-Überlebenden in Israel lebt unter der Armutsgrenze. 45.000 der 190.000 in Israel lebenden Schoah-Opfer seien auf finanzielle und andere Zuwendungen angewiesen, erklärte der Verband der Hilfsgruppen für die Betroffenen aus Anlass des Internationalen Holocaust-Gedenktags, der am Mittwoch begangen wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.