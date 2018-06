Köln (dpa) - Ein Mann hat in einem Baumarkt bei Köln einen verdächtigen Mix von Chemikalien gekauft - nun befürchtet die Polizei, dass er damit eine Bombe bauen könnte. "Staatsanwaltschaft und Polizei nehmen den Hinweis insbesondere mit Blick auf die aktuelle Sicherheitslage (...) sehr ernst", teilten die Behörden mit. Deshalb wurde eine Fahndung mit Bildern des Mannes aus dem Baumarkt eingeleitet. "Bild" hatte zuerst darüber berichtet. Ein Mitarbeiter des Baumarktes fand den Kauf so auffällig, dass er zur Polizei ging. Die will aber noch nicht von einem Terrorverdächtigen sprechen.



