München (dpa) - US-Schauspieler Ben Stiller (50, "Nachts im Museum") fühlt sich nach eigener Darstellung wie ein Kind. "Im Moment stecke ich in der Phase, wo ich einen Heidenspaß an kindlicher Albernheit habe", sagte er der Zeitschrift "Freundin".

Durch seine Tochter und seinen Sohn habe er wieder das Kind in sich entdeckt: "Ich finde es zum Beispiel herrlich, mich beim Kuchenbacken von oben bis unten mit Mehl einzusauen oder beim Versteckspielen zusammengekauert im kleinsten Schrank zu sitzen."

Mit dem Älterwerden habe er keine Probleme. Das Schöne daran sei, "dass man sich weniger beweisen muss als früher". Selbstbewusst stellt Stiller fest: "Ich weiß, was ich kann und was nicht." Das war offenbar nicht immer so. "Ich glaube, ich habe meine Midlife-Crisis schon gehabt, als ich in meinen 20ern war, und entwickle mich seitdem weiter zurück." Stillers neue Komödie "Zoolander 2" startet am 18. Februar in den Kino.