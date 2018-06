Los Angeles (dpa) - Miley Cyrus (23) bekommt eine Rolle in der Serie, die Woody Allen (80) für das Streamingportal Amazon dreht. Die amerikanische Schauspielerin und Sängerin schrieb dazu freudige Sätze bei Instagram.

Zuletzt kümmerte sich Cyrus vor allem um ihre Musik-Karriere, immer wieder aber übernahm sie auch kleinere Rollen. Ihren Durchbruch hatte sie einst mit der TV-Serie "Hannah Montana". Neben Woody Allen selbst und Cyrus soll auch Elaine May (83) eine Rolle übernehmen, wie Cyrus schrieb. Spielen soll die Serie demnach in den 1960er Jahren.

Wann das Werk zu sehen sein wird, ist unklar. Ursprünglich war von 2016 die Rede. Die Serie soll sechs Folgen zu je einer halben Stunde haben. Mehreren Medien hatte Altmeister Allen erzählt, dass ihm die Arbeit an seiner ersten Fernsehserie unglaublich schwerfalle. Er habe Amazon daher immer wieder abgesagt, erzählte Allen im Herbst der "Berliner Zeitung": "Aber sie erhöhten das Angebot immer weiter, und irgendwann war es so lukrativ und beinhaltete so viel kreative Freiheit, dass mein gesamtes Umfeld fand, ich könne es nicht länger ablehnen."

Cyrus bei Instagram