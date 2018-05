Berlin (dpa) - Axel Springer zeichnet Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mit einem neuen Preis als herausragende Unternehmerpersönlichkeit aus. Der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner erklärte, Zuckerberg habe mit Facebook das wichtigste Kommunikationsmittel einer neuen Generation geschaffen. Der Chef des sozialen Netzwerks wird den Axel Springer Award am 25. Februar in Berlin entgegennehmen. Zuckerberg hatte gestern seine Reise nach Deutschland und eine öffentliche Fragerunde in Berlin angekündigt.

