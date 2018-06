Athen (dpa) - Griechenland befürchtet, dass Flüchtlinge im Land "eingeschlossen" werden, wenn andere europäische Staaten die Grenzen schließen. Wie die Athener Zeitung "Kathimerini" berichtet, will das UN-Flüchtlingswerk deshalb zeitnah für Unterkünfte in der griechischen Hafenstadt Thessaloniki sorgen. Gut 20 000 Flüchtlinge und Migranten könnten kurzfristig im Rahmen eines Hilfsprogramms in Hotels und privaten Unterkünften beherbergt werden. Mittelfristig könne die Zahl der Menschen auf 60 000 steigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.