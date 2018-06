Madrid (AFP) Mehr als 13 Jahre nach der Havarie des Öltankers "Prestige" vor der spanischen Nordwestküste hat das Oberste Gericht in Madrid den griechischen Kapitän zu zwei Jahren Haft verurteilt. Apostolos Mangouras habe durch "Leichtsinn" die verheerendste Ölpest in der Geschichte Spaniens verursacht, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des Gerichts.

