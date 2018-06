Berlin (AFP) Die Holocaust-Überlebende Ruth Klüger sieht in der deutschen Flüchtlingspolitik einen Wendepunkt für das weltweite Ansehen Deutschlands. "Dieses Land, das vor 80 Jahren für die schlimmsten Verbrechen des Jahrhunderts verantwortlich war, hat heute den Beifall der Welt gewonnen", sagte die in den USA lebende Literaturwissenschaftlerin am Mittwoch im Bundestag.

