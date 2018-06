Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat anlässlich des Holocaust-Gedenktages einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus in Europa gefordert. Die EU-Staaten könnten "nicht hinnehmen", dass sich Juden aus Furcht vor Angriffen oder Übergriffen verstecken müssten, erklärte Juncker am Mittwoch in Brüssel. "71 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz ist dies schlicht unerträglich."

