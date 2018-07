Flensburg (AFP) In der Abgasaffäre hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) dem Autobauer Volkswagen die Freigabe für den Rückruf der betroffenen Fahrzeuge des Modells Amarok erteilt. Damit könne VW den Rückruf und die Umrüstung dieser Pick-Up-Trucks nun beginnen, teilte das KBA am Mittwoch in Flensburg mit. VW werde die Halter der Fahrzeuge entsprechend informieren. Die Freigaben für weitere Modelle befinden sich den Angaben zufolge noch in der Prüfung.

