Karlsruhe (AFP) Banken können für missbräuchliche Online-Buchungen nicht automatisch den Kunden die Verantwortung zuschieben. Die widerlegbare Vermutung eines Kundenfehlers besteht nur dann, wenn das Sicherheitssystem der Bank "praktisch unüberwindbar war" und zum Zeitpunkt der Buchung auch fehlerfrei funktioniert hat, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am späten Dienstagnachmittag bekanntgegebenen Urteil entschied. (Az: XI ZR 91/14)

