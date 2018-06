Düsseldorf (AFP) Knapp vier Wochen nach der Silvester-Gewalt in Köln hat der Düsseldorfer Landtag erwartungsgemäß einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Straftaten am Kölner Hauptbahnhof eingesetzt. Der entsprechende Beschluss im Landesparlament fiel am Mittwoch einstimmig bei Enthaltung der Piraten-Fraktion. Für die Einsetzung des ursprünglich von den Oppositionsfraktionen CDU und FDP initiierten Gremiums stimmten auch die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen.

