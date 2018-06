Berlin (AFP) Im Koalitionsstreit um den Familiennachzug von Flüchtlingen gibt es offensichtlich einen gemeinsamen Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Sigmar Gabriel. Das verlautete am Mittwoch aus Koalitionskreisen in Berlin. Beide wollen sich am Donnerstag mit CSU-Chef Horst Seehofer treffen, um eine Einigung zu dem eigentlich schon seit November geplanten Asylpaket II zu finden.

