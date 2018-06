Berlin (AFP) Serbiens Ministerpräsident Aleksandar Vucic warnt vor einer Destabilisierung des Balkans in der Flüchtlingskrise. Sollten die Grenzen in Europa flächendeckend dichtgemacht werden, könne der dann zu erwartende Rückstau von Flüchtlingen die Stabilität auf dem gesamten Balkan ins Wanken bringen, sagte Vucic in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit "Zeit Online".

