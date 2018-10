Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die Prüfung einer weiteren Verlängerung der Grenzkontrollen im Schengenraum auf bis zu zwei Jahre eingeleitet. Das Gremium billigte am Mittwoch einen Bericht, der Griechenland in der Flüchtlingskrise "ernsthafte Mängel bei der Sicherung der Außengrenzen" vorwirft, wie Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis in Brüssel sagte. Eine endgültige Entscheidung über die Verlängerung der Kontrollen kann frühestens Ende April oder Anfang Mai fallen.

