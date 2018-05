Straßburg (AFP) Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat vor Willkür und unverhältnismäßigen Einschränkungen der Bürgerrechte im Kampf gegen den Terrorismus gewarnt. Die Anschläge durch Islamisten, bei denen im vergangenen Jahr in Frankreich, Ägypten, Tunesien sowie im Libanon und in der Türkei mehr als 800 Menschen getötet wurden, seien Angriffe auf die demokratischen Werte und Freiheiten, stellte die Versammlung am Mittwochabend in einer Entschließung fest.

