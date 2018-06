Los Angeles (dpa) - James Franco (37) holt erstmals seine beiden Brüder Dave (30) und Tom (35) zusammen vor die Kamera. "Alle drei Franco-Brüder in einem verrückten Film", postete der Schauspieler und Regisseur auf Instagram.

Dem Kinoportal "TheWrap.com" zufolge führt James Franco bei dem Film "The Disaster Artist" Regie und spielt auch die Hauptrolle. Supermodel und Schauspielerin Kate Upton (23) und Seth Rogen (33) sind ebenfalls an Bord.

Die Handlung dreht sich um den exzentrischen Regisseur Tommy Wiseau, der 2003 mit "The Room" einen der angeblich schlechtesten Filme aller Zeiten drehte. Francos Regieprojekt handelt von der chaotischen Produktion des Films, der inzwischen eine Fangemeinde hat.

Dave Franco spielte unter anderem in "Bad Neighbors" und "22 Jump Street" mit, Tom Franco in "Basket Case 2" und "A Peace of History".

