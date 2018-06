Mexiko-Stadt (dpa) - Der Oscar-Favorit "The Revenant" ist in den Augen von Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio ein "Kunstwerk". Mit der Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Regisseur Alejandro González Iñarritu habe er sich einen Traum erfüllt, sagte der US-Schauspieler bei der Vorstellung des Films in Mexiko-Stadt. "The Revenant" ist für zwölf Oscars nominiert. "Die Nominierungen sind das Ergebnis einer Teamarbeit", sagte Iñarritu. "Ob wir gewinnen oder nicht, der Film hat bereits gewonnen." Der Mexikaner war im vergangenen Jahr für "Birdman" als bester Regisseur ausgezeichnet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.