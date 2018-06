Paris (AFP) Noch im Herbst hatte er seine Mode vor der Kulisse eines Flughafenterminals inszeniert, nun ist Designer Karl Lagerfeld auf dem Öko-Trip: Bei seiner Haute-Couture-Show am Dienstagabend in Paris ließ der Designer seine Models in sanften Farben und auf Schuhen mit Korksohle aus einem mehrstöckigen Holzhaus über einen Grasweg laufen. "Ich wollte, dass alles ein bisschen nach Zen aussieht", sagte Lagerfeld nach der Show mit Bezug auf die buddhistische Strömung.

