Paris (AFP) Der französische Konzern PSA Peugeot-Citroën will künftig wieder Autos im Iran bauen. Eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Venture mit dem Hersteller Iran Khodro werde am Donnerstag beim Besuch des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani in Paris unterzeichnet, verlautete am Mittwoch aus französischen Regierungskreisen. Die ersten Autos sollen demnach 2017 vom Band laufen, langfristiges Ziel sei die Produktion von 200.000 Fahrzeugen pro Jahr.

